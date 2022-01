Pais fogem com recém-nascido de hospital por medo de perderem criança

Casal tinha medo que o bebé fosse institucionalizado.

Um casal fugiu com o filho recém-nascido do Hospital do Divino Espírito Santo, nos Açores, na passada quinta-feira, com medo que o bebé fosse institucionalizado.



As autoridades acabaram por localizar o casal, que foi ouvido na esquadra da PSP de Ponta Delgada e libertado não estando indiciado da prática de nenhum crime.



O bebé encontra-se novamente no Hospital Divino Espírito Santo.



Como aconteceu

Após o nascimento da criança, o Serviço Social daquela unidade hospitalar contactou a comissão de proteção de crianças e jovens visto que o casal estava sinalizado como um caso social grave, devido aos hábitos aditivos de ambos e por não terem uma residência.



Após se aperceberem deste cenário, o casal acabou por reagir de forma inesperada e fugir com o recém-nascido. As enfermeiras do serviço de obstetrícia ainda tentarem demover os pais, mas estes acabaram mesmo por escapar pela porta das urgências.

O pai da criança acabou por ser localizado pelas 10h00 de sexta-feira, revelando posteriormente a localização da criança.