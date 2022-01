43 mortos e 58 131 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal atingiu este sábado 58 131 infetados e 43 óbitos nas últimas 24 horas.





Nas últimas 24 horas mais 26 160 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 701 896 recuperados desde o início da pandemia.



Há menos 17 doentes internados em enfermarias (2027 no total) e menos 8 pacientes em unidades de cuidados intensivos (154).





O Norte é a região que regista maior número de infeções em 24 horas: mais 25 555 casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 17 165 infetados; o Centro com mais 8716, o Algarve com mais 2244 e o Alentejo com mais 1915.



As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 1708 e 1128 novos casos, respetivamente.



Os 49 novos óbitos associados à Covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (18), na região Norte (15), no Centro (4), no Alentejo (2), no Algarve (2) e na Madeira (2)