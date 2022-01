Dois canadenses mortos em tiroteio num hotel no México

Três turistas canadenses foram baleados por um atirador num hotel na cidade turística mexicana Playa del Carmen. De acordo com as autoridades, os individuos envolvidos teriam antecedentes criminais.

Um dos turistas morreu devido à gravidade dos ferimentos ao ser transportado para o hospital após o incidente na sexta-feira.

A primeira pessoa que morreu – identificada como ATCH – "tinha antecedentes criminais: tráfico de drogas, uso de identidade falsa, entre outras coisas", avançou o The Guardian.ATCH "era considerado uma pessoa muito perigosa no Canadá", disse à Radio Fórmula o procurador estadual Óscar Montes de Oca Rosale.A segunda vítima, RJD, "também tinha antecedentes criminais", segundo o Ministério Público.O agressor fugiu para a densa vegetação tropical e continua foragido.O secretário de Segurança Pública do Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, disse que o tiroteio "decorreu de uma discussão entre os hóspedes do hotel".Autoridades estaduais atribuem a crescente violência na região às disputas sobre o tráfico de drogas, sendo os turistas estrangeiros os maiores compradores.