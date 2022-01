Irlandês que recusou usar máscara e mostrou o rabo durante voo pode ser condenado a 20 anos de prisão

Homem baixou as calças e as cuecas e enlouqueceu um comissário de bordo e passageiros.

Um homem de nacionalidade irlandesa que se recusou a usar máscara de proteção contra a Covid-19 durante um voo de Dublin para Nova Iorque e mostrou o rabo a uma hospedeira de bordo pode ser condenado até 20 anos de prisão, caso seja condenado por agressão.

Shane McInerney, 29, de Galway, foi acusado de ter causado o distúrbio num voo da Delta Airlines a 7 de janeiro.



O suspeito recusou-se repetidamente a usar uma máscara, atirou uma lata de bebida que atingiu um passageiro na cabeça, e "baixou as calças e as cuecas e enlouqueceu um comissário de bordo e passageiros", pode ler-se na queixa criminal revelada esta sexta-feira, avançou o The Guardian.

Shane compareceu perante um juiz em Nova Iorque uma semana depois do incidente e foi acusado de "agredir e intimidar intencionalmente um membro de uma tripulação de voo".



Um porta-voz do tribunal disse que, se o arguido for condenado por essa acusação criminal, pode ser sentenciado a 20 anos de prisão.



Shane foi libertado sob fiança no valor de 20 mil dólares enquanto aguarda julgamento.