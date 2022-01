Um ferido e dois animais mortos em incêndio em São Brás de Alportel

Alerta foi dado por volta das 07h00 à Equipa de Intervenção dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

Um incêndio numa casa, na manhã deste sábado, matou dois animais e feriu ainda uma pessoa, na Travessa do Pirolito em São Brás de Alportel.

No local estiveram INEM da CVP, da GNR e SMPC de São Brás de Alportel e o apoio do Veterinário Municipal a combater e auxiliar no combate às chamas.