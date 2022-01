Mulher ameaça "trazer todas as armas" para escola devido a regra de uso de máscara. Veja o vídeo

Uma mulher do estado da Virgínia, nos EUA, terá ameaçado trazer "todas as armas carregadas" para a escola, durante uma reunião do conselho local, caso

o distrito instituísse a obrigatoriedade de uso de máscara na escola.

Na reunião organizada esta quinta-feira em Luray, Amelia Ruffner King, de 42 anos, disse aos membros do conselho escolar: "Sem mandatos de máscara – o meu filho, os meus filhos não virão à escola na segunda-feira com máscaras. Isso não vai acontecer."

“No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready … I’ll see y’all on Monday.” - woman at a Page County Public Schools board meeting pic.twitter.com/alpEwBxdQ2