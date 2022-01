Sporting de Braga vence Sporting em Alvalade com golo de Gorby nos descontos

Resultado pode colocar os 'leões' a seis pontos do FC Porto.

O Sporting de Braga impôs hoje a segunda derrota na I Liga de futebol ao Sporting, ao vencer em Alvalade por 2-1, na 19.ª jornada, num resultado que pode colocar os 'leões' a seis pontos do FC Porto.

Um golo de Gorby, aos 90+7 minutos, selou a reviravolta dos 'arsenalistas', que tinha sido iniciado aos 52, com uma grande penalidade de Galeno, depois de, na primeira parte, Pedro Gonçalves dar vantagem aos 'leões', aos 24.

O Sporting, que sofreu o segundo desaire em três jogos, manteve-se com 47 pontos, a três do FC Porto, que recebe no domingo o Famalicão, e com mais três do que o Benfica, terceiro, enquanto o Sporting de Braga conta 35 e reforçou o quarto posto.







— VSPORTS (@vsports_pt) January 22, 2022