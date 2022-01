Violador cadastrado ataca em Cascais 18 anos depois

Um homem que em 2003 violou uma mulher com extrema violência voltou a cometer um crime exatamente igual em setembro do ano passado. O agressor, agora com 46 anos, vive numa instituição de acolhimento onde lhe é permitido sair sem qualquer controlo, e aproveitou essa falha para atacar outra mulher em pleno dia numa rua da Parede, Cascais.A vítima ficou nua depois de o predador sexual lhe rasgar a roupa, mas os gritos levaram a que o homem fugisse. Quatro meses depois, a Polícia Judiciária identificou e deteve o violador, que já voltou para a prisão.