Homem de 67 anos faz cirurgia a hérnia e médicos descobrem que tinha útero e ovários

Os médicos diagnosticaram que o homem tinha genitália masculina normal, com síndrome do ducto mulleriano persistente (PMDS), uma condição extremamente rara que ocorre quando os homens também têm órgãos reprodutivos femininos ao lado do pénis e do escroto.

Os sintomas da doença incluem testículos retráteis e hérnias na virilha, mas os órgãos femininos geralmente não são descobertos, a menos que uma cirurgia seja realizada para tratar a massa. Apenas 200 casos foram relatados na literatura médica, avançou o The Daily Mail.