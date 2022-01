Daesh treina crianças para ataques terroristas em Portugal e Espanha

Grupo terrorista volta a afirmar que quer reconquistar antigo reino muçulmano ibérico.

O Daesh voltou a ameaçar Portugal e Espanha com atentados cometidos por crianças-soldado que estão a ser treinados na Nigéria. O anúncio foi feito através de um vídeo onde são mostrados grupos de menores entre os 12 e os 18 anos a receber formação em combate e num editorial do semanário do grupo terrorista ‘Al Naba’, onde prometem reconquistar o antigo território muçulmano denominado Al Andaluz, correspondente à quase totalidade da Península Ibérica.

