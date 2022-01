Pancadaria em jogo de futebol da Distrital em Ermesinde

Adepto foi detido pela PSP por invasão do recinto do jogo.

A confusão instalou-se no Estádio dos Sonhos, em Ermesinde, logo após o apito do árbitro para o final da partida entre a equipa da casa e o São Pedro da Cova, este domingo à tarde, a contar para a Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.





O desentendimento terá começado com uma provocação de um jogador da equipa visitante e a tensão aumentou quando um adepto invadiu o relvado. Tentou escapar, mas foi detido.

Com os ânimos exaltados, outros adeptos saltaram para o campo e a PSP foi obrigada a intervir com bastonadas. O jogo terminou com a vitória do São Pedro da Cova, por 3-1.