Jogadora dos juvenis do Sporting vítima de racismo acaba expulsa

Adepto da Fundação Salesianos chamou 'macaca' à atleta, denunciou o treinador Paulo Conceição.

Uma jovem jogadora do Sporting terá sido alvo de um insulto racista por parte de um adepto da Fundação Salesianos e... acabou expulsa.

A denúncia foi feita pelo próprio treinador, Paulo Conceição, através das suas redes, que confessa "não se ter apercebido do sucedido", no imediato. "Eis que um adepto manda calar a jogadora e dirige-se a ela chamando-a de macaca. Ao ouvir, a jogadora em causa perdeu o controlo e respondeu a esse mesmo adepto, sendo no fim da sua ação advertida e expulsa do jogo", relata o treinador.

Contactado por

, Paulo Conceição não quis prestar declarações, uma vez que o Sporting irá emitir um comunicado sobre o sucedido. No entanto, o técnico demonstrou a sua revolta e deixou um esclarecimento: "Esta situação em nada envolve o nome da Fundação Salesianos, os seus jogadores, nem todo o staff, que foram sempre exemplares e muito respeitadores ao longo de todo o jogo. A atitude partiu de um adepto."