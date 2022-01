Bastonário da Ordem dos Médicos pede que isolamento devido à Covid-19 passe de sete para cinco dias

Miguel Guimarães não acredita que o pico da pandemia ultrapasse o mês de fevereiro.

Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, diz que "é urgente" que a Direção Geral da Saúde (DGS) passe o isolamento devido à Covid-19 de sete para cinco dias.



Depois da OMS ter revelado que a pandemia pode estar perto do fim, Miguel Guimarães diz que "esta esperança" pode chegar em inícios de abril, altura em que a pandemia deve passar a endemia, deixando assim de ser tão frequente.

Depois do pico da pandemia em Portugal ter sido adiado para fevereiro, há a expectativa de que o número de pessoas em isolamento venha a aumentar face às eleições do próximo domingo.

O bastonário diz que é provável que o pico possa ir "mais para a frente" do que era esperado, embora não acredite que ultrapasse o mês de fevereiro. Estas alterações estão relacionadas com as últimas decisões tomadas, como o regresso às aulas, as arruadas da campanha eleitoral ou a mobilização das pessoas às urnas no próximo domingo, disse Miguel Guimarães à CMTV.

O médico não acredita que o pico se possa estender muito mais, já que as pessoas estão agora mais imunizadas contra a Covid-19, quer pela dose de reforço ou por já terem contraído o vírus.