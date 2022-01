Morreu o menino de 4 anos que sofreu acidente de carro com a família em Palmela

Irmãos de Gabriel continuam internados em estado grave.

Morreu, esta segunda-feira, o menino de quatro anos que estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave depois de ter sofrido um acidente em Palmela.Gabriel de quatro anos é uma das vítimas do choque frontal entre um carro e uma carrinha, no sábado, na EN5 e do qual resultaram mais cinco feridos.O menino e a irmã tinham sido transportados em estado grave para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde ficaram internados. O irmão mais velho foi internado no Hospital São Bernardo, em Setúbal.A colisão foi provocada por uma ultrapassagem mal calculada , o responsável fugiu do local a pé mas acabou por ser apanhado pelos militares da GNR . Após efetuadas várias diligências ficou provado que o condutor estava alcoolizado.