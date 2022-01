Filho do ator Michael Madsen é encontrado morto

Hudson Madson era filho do ator e de DeAnna Madsen, também atriz.

O filho do ator Michael Madsen foi encontrado morto, aos 26 anos, na ilha de Oahu, no Havai, onde vivia.Hudson Madson morreu depois de ser atingido por uma bala, segundo revelou ao The Sun um porta-voz do Departamento de Medicina Legal de Honolulu, que adiantou ainda que há a suspeita que o jovem tenha colocado termo à própria vida."Estamos de coração partido e carregados de tristeza", disse um representante da família em comunicado. Os familiares pediram ainda privacidade e respeito neste "período díficil".Hudson era filho de Michael Madsen e de DeAnna Madsen, também atriz.