Neil Young exige a retirada das suas músicas do Spotify

podem ter o Rogan ou podem ter o Young, mas não podem ter ambos", disse Neil Young, referindo-se a Joe Rogan, autor de um podcast que está alojado na plataforma de streaming. A indignação do músico surge na sequência da divulgação de informações falsas sobre a Covid-19 e a vacinação nesse mesmo podcast."Estou a fazer isto porque o Spotify está a espalhar informações falsas sobre vacinas - possivelmente a causar a morte daqueles que acreditam na desinformação disseminada por eles", pode ler-se na carta redigida por Neil Young.

O podcast que está no centro da polémica, intitulado The Joe Rogan Experience, é neste momento um dos mais populares do Spotify, principalmente depois da assinatura de um contrato de exclusividade, em 2020. Cada episódio é ouvido por mais de 11 milhões de pessoas.Cerca de 270 médicos, cientistas e profissionais de saúde assinaram, no mês passado, uma outra carta aberta que pedia ao Spotify a criação de uma política para lidar com as informações falsas proferidas no podcast de Joe Rogan.O Spotify ainda não fez qualquer declaração nem foi tomada, até ao momento, nenhuma atitude relativamente à exigência de Neil Young.