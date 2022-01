Forte explosão no centro de Atenas provoca incêndio em prédios. Há feridos

As autoridades ainda não conseguiram confirmar o que provocou a explosão.

Uma pessoa ficou ferida e vários prédios ficaram danificados devido a uma explosão em Atenas, na Grécia, esta quarta-feira.



A explosão provocou um incêndio e destruiu fachadas de prédios numa das principais ruas no centro da cidade, disseram as autoridades à Reuters.

As autoridades ainda não conseguiram confirmar o que provocou a explosão.



Relacionadas Violenta explosão em posto de combustível no Brasil faz um morto e 14 feridos Mariza canta no Hollywood Bowl Segundo testemunhos citados pela Reuters a explosão partiu janelas e destruiu fachadas de prédios e lojas ao longo da avenida Syngrou, que liga o centro da capital grega aos subúrbios. Os detritos e vidros encheram a rua um dia depois que uma forte tempestade de neve atingir a cidade.

Elementos dos bombeiros e da unidade de investigação criminal estiveram no local.