Árbitra denuncia roubo de vídeos íntimos e fala em "porno vingança"

Diana Di Meo quer "ajudar outras pessoas" que passem por uma situação parecida com a sua.

A árbitra italiana Diana Di Meo, de 22 anos, diz que lhe roubaram vídeos privados de cariz sexual e que as imagens foram entretanto divulgadas nas redes sociais. Fala em "porno vingança"."Estão a partilhar os meus vídeos privados em redes sociais como Telegram WhatsApp, são conteúdos (alguns deles) gravados sem o meu consentimento, que não partilhei", garantiu a árbitra no Instagram."Inteirei-me da existência destes vídeos graças a uns rapazes. Denunciei a situação nas redes sociais para ganhar força porque estava há dias fechada em casa. É uma situação que não desejo a ninguém, estou a tentar resistir, mas nem todos conseguem", acrescentou Diana Di Meo.A árbitra quer "ajudar outras pessoas" que passem por uma situação parecida com a sua. "Muitas nós não podem fazê-lo e escondem-se. Espero dar voz a estas vítimas que são culpabilizadas, quando na realidade o culpado está do outro lado do ecrã, seja por difundir ou por partilhar. Difundir e partilhar estes vídeos é crime."O nome Diana Di Meo tornou-se numa tendência de busca no Google em Itália. "Estão a rastrear os autores e os envolvidos na partilha dos vídeos, porque isso também é crime. Temos de denunciar estes vídeos e as pessoas que estão a partilhá-los. Hoje a vítima sou eu, mas amanhã pode ser uma pessoa próxima dos que agora estão a ver os vídeos e a sorrir."