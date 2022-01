Filho de Pinto da Costa ‘tira’ Lucas Veríssimo ao FC Porto

Leia a notícia completa no Correio da Manhã.

Lucas Veríssimo está quase a completar o primeiro ano no Benfica, mas o destino do craque brasileiro poderia ter sido o FC Porto, não fosse uma guerra de empresários desencadeada por Alexandre Pinto da Costa. No processo ‘Cartão Vermelho’, o inspetor tributário Paulo Silva aponta a “tentativa de intromissão” do filho do presidente portista como um dos motivos para o negócio entre Santos e FC Porto não se ter concretizado.