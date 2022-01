Incêndio deflagra em restaurante no Porto

Fogo teve início no sistema de exaustão do restaurante devido a acumulação de gorduras.

Um incêndio deflagrou, na manhã desta quarta-feira, num restaurante no Porto.O fogo teve início no sistema de exaustão do restaurante devido a acumulação de gorduras.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto.O alerta para o incêndio foi dados pelas 12h00 e não há feridos a registar.