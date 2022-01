Camião incendeia-se no IC2 na Mealhada. Veja as imagens

O alerta para o incêndio foi dado pelas 07h00.

Um camião de transporte de bobines de papel incendiou-se, na manhã desta quarta-feira, no IC2, na zona da Mealhada.Os bombeiros combateram as chamas durante mais de uma hora.O fogo provocou o corte da circulação no local o que originou longas filas de trânsito.O alerta para o incêndio foi dado pelas 07h00.