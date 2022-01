Estudante aborda Bolsonaro e diz-lhe que perante a Bíblia que ele tanto cita "é uma farsa"

Estudante acusa Bolsonaro de usar a Bíblia em vão. Vídeo tornou-se viral

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Jair Bolsonaro a ser abordado por uma estudante de 19 anos à saída da residência oficial, em Brasília, acusando-o de usar a Bíblia em vão e de forma inadequada e, de, perante o Livro Sagrado, ele ser uma farsa. A estudante, identificada como Hadassa Gomes, conseguiu passar a segurança presidencial e chegar a uma área à saída do Palácio da Alvorada onde a assessoria do presidente só deixa entrar simpatizantes do governante para o elogiarem.

"Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso de que o senhor diz gostar muito, e eu também, é um dos meus favoritos: 'Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade'. E, sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente", disse a jovem, deixando Jair Bolsonaro visivelmente constrangido.

"Usa a palavra de Deus para chegar aqui e me receber com essa mentira?", questionou o Presidente brasileiro. A estudante insistiu dizendo que Bolsonoraro "não é Deus" mas o chefe de Estado não voltou a responder.



"Pode ter a certeza que é filiada ao PT" são as últimas palavras do Presidente que podemos ouvir no vídeo.