Novo máximo diário: 65 578 infetados e 42 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou um novo máximo diário com 65 578 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS, 42 pessoas morreram devido à infeção pelo vírus.





O número de doentes internados desceu para 2313, menos 7 do que os registados na terça-feira. Há ainda menos quatro pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 154 pessoas.



A região Norte foi onde se registaram mais casos, 28 314, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 18 696 infetados, o Centro com mais 11 204 casos, o Alentejo com mais 2094 e o Algarve com mais 2828. A Madeira e os Açores registaram mais 1157 e 1285 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 15 mortos, o Norte mais 16, o Centro mais nove e o Alentejo mais duas.



O número de casos ativos situa-se agora nos 515 962, mais 3391 que os registados na terça-feira. Esta quarta-feira há mais 62 145 recuperados da doença, num total de 1 842 153.