Homem detido por tentar violar e roubar duas mulheres em Sintra

Suspeito encontra-se em prisão preventiva.

Um homem, foi detido pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, no passado domingo pelas 20h30, por suspeita da prática de crime de roubo e tentativa de violação.Uma mulher de 19 anos terá contactado as autoridades fazendo queixa de tentativa de violação e roubo de alguns bens pessoais (entre eles mala e telemóvel). Segundo comunicado da PSP, a vítima conseguiu escapar devido a um momento de distração do suspeito.O homem de 41 anos foi detido pela PSP, que se posicionou estrategicamente na tentativa de abordar o suspeito. Assim que o homem se apercebeu da intervenção das autoridades fugiu para uma zona de mato onde foi detido. As autoridades encontraram na posse do homem, duas carteiras, um telemóvel e documentos da vítima de tentativa de violação.A polícia acabou por apurar que o homem cometeu um outro crime no mesmo registo, onde tentou violar uma mulher de 48 anos, conseguindo roubar alguns bens pessoais desta outra vítima.O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra para conhecimento das medidas de coação aplicadas -, tendo sido aplicada prisão preventiva.