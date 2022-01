Carreiras de Bairro da Carris em Lisboa com horário e frequência de dia útil no domingo

Reforço tem em conta a realização das eleições legislativas.

As Carreiras de Bairro da Carris vão funcionar com horários e frequência de dia útil no próximo domingo tendo em conta a realização das eleições legislativas, divulgou esta quarta-feira a Carris.

Segundo a transportadora, o facto de as carreiras funcionarem em horários e frequência de dia útil significa que "existirá um reforço das carreiras 17B, 26B, 29B, 34B, 40B, 41B, 46B, 52B, 61B, 70B e 79B".

De acordo com a Carris, a transportadora dá desta forma o "seu contributo no reforço da mobilidade dos eleitores até às secções de voto".

As carreiras de bairro são linhas que complementam a rede já operada pela Carris, gerando "maior proximidade às infraestruturas mais importantes dos bairros como as escolas, centros de saúde, mercados e outros meios de transporte público", segundo a empresa.

Mais de 10 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro constam dos cadernos eleitorais para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República, no próximo domingo.

São 21 as forças políticas a ir a votos dia 30 de janeiro, o mesmo número do que em 2019.

A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.