Ivo Lucas e Joana Aguiar em viagem secreta para a Tailândia

Atores de ‘Amor Amor’ viajaram juntos para a Tailândia e mantiveram segredo.

No meio do sofrimento pela trágica morte da namorada, Sara Carreira, no acidente do carro em que os dois seguiam na A1, a 5 de dezembro de 2020, Ivo Lucas encontrou em Joana Aguiar um apoio. De colegas na novela ‘Amor Amor’ (SIC), cujas gravações já terminaram, viraram amigos e confidentes. De tal forma que embarcaram no fim do ano passado numa viagem com destino à Tailândia, onde desfrutaram de duas semanas. Segundo a ‘TV Mais’, ficaram instalados num resort de luxo na ilha de Koh Samui. Aconteceu depois do Natal e os dois estiveram juntos na Passagem de Ano.

