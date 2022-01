Emigrantes que pediram para votar presencialmente nas legislativas votam entre sábado e domingo

Eleitores devem dirigir-se às embaixadas e postos consulares onde decorre a votação.

Os quase três mil eleitores recenseados no estrangeiro que pediram para votar presencialmente nas legislativas de 30 de janeiro devem dirigir-se entre sábado e domingo às embaixadas e postos consulares onde decorre a votação, anunciou esta quinta-feira o Governo.

Segundo dados disponíveis na página eletrónica da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, nos círculos eleitorais do estrangeiro estão recenseados 1.521.947 eleitores, dos quais 2.872 pediram para votar presencialmente.

Em comunicado esta quinta-feira divulgado, o executivo explica que a lista dos locais de voto no estrangeiro está disponível na página da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e que a lista com os horários de votação nas embaixadas e postos consulares está publicada no site da Comissão Nacional de Eleições.