Homem mata mulher com tiros de caçadeira e suicida-se em hotel de Azeitão, Setúbal

Vítima e agressor eram casados, tinham entre 55 e 60 anos.

Um homem matou uma mulher com disparos de caçadeira e suicidou-se em seguida, perto das onze da manhã desta quinta-feira, no interior do perímetro do Hotel Clube de Azeitão, no concelho de Setúbal.

Vítima e agressor eram casados, tinham entre 55 e 60 anos, e trabalhavam ambos para aquela unidade hoteleira. Fonte da GNR disse ao CM que os dois discutiram, por motivos ainda desconhecidos.

Foi então que o homem pegou numa espingarda caçadeira, e fez vários disparos contra a mulher, matando-a. O agressor usou depois a mesma arma para se suicidar. Testemunhas, todos funcionários do hotel, chamaram o socorro.

No local estão 19 operacionais e 9 viaturas, dos bombeiros voluntários e sapadores de Setúbal, INEM e GNR.

Os óbitos estão confirmados, mas aguarda-se ainda pela chegada da Polícia Judiciária.