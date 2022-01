Ivo Rosa avança instrução do caso BES a 21 de fevereiro

O juiz Ivo Rosa deu início, esta quinta-feira, à fase de instrução do processo BES. No despacho, de mais de 100 páginas, refere que Ivo Rosa já agendou a audição, entre outras, das 82 testemunhas arroladas por Ricardo Salgado e 75 de Amilcar Pires.O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, recorde-se, foi acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.Segundo a acusação, Ricardo Salgado foi acusado de um crime de associação criminosa, em coautoria com outros 11 arguidos, incluindo os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida.