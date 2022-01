Casal acusado de matar idoso em cilada sexual absolvido pelo tribunal de Matosinhos por falta de provas

Tribunal não conseguiu encontrar provas de que o casal foi o responsável pela morte de António Moura, de 88 anos.

Um casal foi, esta quinta-feira, absolvido dos crimes de roubo

agravado pelo resultado morte e omissão de auxílio a um idoso de 88 anos em Santo Tirso .



O Tribunal de Matosinhos não conseguiu encontrar provas que responsabilizassem o casal pela morte de António Moura, de 88 anos.



A acusação dizia que o homem teria sido aliciado pela arguida para um encontro sexual e explicava que António Moura, de 88 anos, tinha saído de casa em direção ao supermercado para comprar fruta, mas, pelo caminho, cruzou-se com uma mulher que o abordou com o pretexto de manterem relações sexuais. O idoso, de 88 anos, dirigiu-se, então, com a arguida para uma casa em ruínas, no centro de Santo Tirso. Quando estava a tirar a roupa, foi surpreendido por um homem que lhe exigiu a entrega imediata dos bens. António Moura recusou e acabou agredido com extrema violência, a murro e a pontapé, pelo casal. Foi encontrado inconsciente e acabou por morrer dois dias depois no hospital.