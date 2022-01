Pescador resgatado após acidente a bordo de embarcação em Cascais

Vítima foi transportada para o hospital em estado muito grave.

Um homem com cerca de 31 anos e de nacionalidade indonésia sofreu um acidente enquanto operava a bordo de uma embarcação de pesca local a aproximadamente três quilómetros a sul do Cabo Raso, em Caxias. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, elementos da Estação Salva-Vidas de Cascais resgataram o pescador.O alerta foi recebido pelas 10h36. A vítima foi assistida e estabilizada a bordo da embarcação e foi transportada para o hospital em estado muito grave.