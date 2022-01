Hospital das Forças Armadas acolhe doentes infetados com Covid-19

Hospital recebeu, entre os dias 24 e 26, 17 doentes infetados com Covid-19.

O Hospital das Forças Armadas do Porto recebeu, entre os dias 24 e 26, 17 doentes infetados com Covid-19, provenientes de hospitais da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), na sequência de um pedido do Ministério da Saúde, anunciou esta quinta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"Os doentes encontravam-se internados nos hospitais de Santa Maria da Feira, Guimarães, Penafiel, Vila Nova de Famalicão e São João no Porto" e foram "recebidos por uma equipa médica e encaminhados para uma enfermaria da Reserva Estratégica de Internamento, ativada no âmbito do Plano de Contingência COVID-19 do HFAR, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico."