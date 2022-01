Golfinhos fémea preferem machos que fazem 'preliminares' antes do sexo

Os golfinhos fémea parecem preferir os machos que fazem 'preliminares' antes do ato sexual. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do Projeto Golfinho Rotados em Fernando de Noronha, no Brasil.

Nas relações sexuais entre seres humanos, os chamados 'preliminares' são uma espécie de ritual que antecede a penetração e que pode incluir a masturbação ou o sexo oral, por exemplo.

No caso dos golfinhos, esta prática também acontece, mas de maneira de diferente. Os machos introduzem o longo bico na fenda genital das fêmeas, dão mordidas delicadas e colocam a nadadeira peitoral na genital da parceira.De acordo com os pesquisadores, os golfinhos machos que o fazem, têm 50% mais probabilidades de chegar ao ato sexual do que os animais que não fazem essas carícias, avança o G1.Além disso, as fémeas também têm preferência pelos machos que repetem o comportamento "carinhoso" após o ato.Os machos que estimulam o clitóris da fémea apenas antes do ato sexual têm 30% de preferência para o sexo. Já os golfinhos-rotadores que fazem as preliminares de forma mais esporádica só chegam ao ato sexual em 20% dos casos."Isto confirma um estudo divulgado nos Estados Unidos que nos ajudou a interpretar o comportamento das fémeas. Elas têm prazer e escolhem os machos que façam a função de estimular e dar o prazer", afirmou ao G1 a bióloga Priscila Medeiros, coordenadora do Projeto Golfinho Rotador.A pesquisadora informou ainda que o Projeto Golfinho Rotador deve publicar, até fevereiro, o estudo com as constatações do comportamento desses animais em Fernando de Noronha.