'Rei dos Frangos' finta lei do branqueamento de capitais

Escutas da Operação Cartão Vermelho revelam esquema de empresário amigo de Luís Filipe Vieira.

Quando estava a ser alvo de escutas telefónicas por parte da Autoridade Tributária, no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’, José António dos Santos era presidente não executivo da Caixa de Crédito Agrícola da Lourinhã há mais de 30 anos. Conhecia a lei bancária como ninguém e por isso temia ser apanhado nas malhas da convenção europeia que pretende combater o branqueamento de capitais e obriga as entidades bancárias a notificarem o Banco de Portugal e a Polícia Judiciária em depósitos superiores a cinco mil euros.

