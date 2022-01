Morre após esperar duas horas por ambulância em Vila Real de Santo António

Médico pediu transferência de doente às 14h52. Transporte só chegou às 17h00, depois de o filho ligar ao 112.

José Pedro Gomes, de 60 anos, deslocou-se ao Centro de Saúde de Castro Marim, na manhã do passado dia 11, com dores no abdómen e tosse. Fez teste à Covid-19 e o resultado deu negativo. O estado de saúde agravou-se, ainda na unidade foram detetados elevados níveis de açúcar no sangue, e acabou transferido pelo INEM para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Real de Santo António, onde chegou às 12h00.

