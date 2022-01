Incidência de Covid-19 nas crianças com menos de 10 anos aumenta 83% numa semana

Crianças até aos 9 anos são o grupo com a incidência mais elevada de novas infeções.

As crianças até aos 9 anos são o grupo com a incidência mais elevada de novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, que aumentou 83% numa semana, indicam as "linhas vermelhas" da pandemia esta sexta-feira divulgadas.

A faixa etária com "incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo das crianças com menos de 10 anos (12.428 casos por 100 mil habitantes), que foi também o grupo com maior aumento da incidência, em relação à semana anterior (+83%)", adianta a análise de risco semanal das autoridades de saúde.





Segundo o documento do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), regista-se em Portugal uma tendência crescente da incidência cumulativa nos grupos etários abaixo dos 20 anos, assim como nas pessoas entre os 30 e os 49 anos e acima dos 70 anos.