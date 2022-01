Homem de 70 anos morre durante massagem com 'final feliz' em resort tailandês

Robert John Swain estava deitado nu numa mesa de massagenss enquanto a massagista Miss Oraya lhe esfregava óleos nas costas quando se começou a sentir mal.

A massagista reparou que o homem estava com a respiração ofegante e pediu a ajuda à equipa que ainda tentou realizar manobras de reanimação, mas sem sucesso. Robert foi declarado morto no local, antes do corpo ser transportado para o hospital.