Suspeita de miocardite em menino que morreu após vacina Covid em Lisboa

Criança de seis anos estava a tomar um anti-histamínico, que pode afetar o batimento cardíaco.

A notificação de suspeita de reação adversa no caso do menino de 6 anos que morreu no Hospital de Santa Maria (Lisboa) com Covid-19 uma semana após ter sido vacinado inclui a indicação de miocardite. Refere ainda que Rodrigo estava a tomar um medicamento para a rinite alérgica, que tem como reação adversa pouco frequente o batimento cardíaco irregular.

