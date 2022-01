Jovem arguido por matar três amigos em despiste brutal em Loures

Condutor de 20 anos, sem carta, não evita despiste a alta velocidade de carro alugado.

No primeiro dia deste ano, Tiago P., de 20 anos, foi detido pela PSP em Camarate, Loures, por conduzir com uma carta de condução emitida em Inglaterra e sem se fazer acompanhar de uma licença portuguesa. Esta sexta-feira de madrugada, e ainda sem ter tirado a carta regulamentar, o jovem voltou a conduzir. Desta vez um Ford Puma alugado, transportando quatro amigos. À passagem pelo Catujal, e em aparente excesso de velocidade, não conseguiu completar uma curva, capotando até aterrar numa propriedade privada, em cima do anexo de um casa.

