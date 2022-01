Georgina esconde histórias de tráfico de droga, prisão e guerras familiares

Namorada de Cristiano Ronaldo mostra apenas a vida de glamour e comodidades no reality show sobre a sua vida.

Georgina Rodríguez promete mostrar-se tal como é no reality show sobre a sua vida, ‘Soy Georgina’, estreado esta semana na plataforma Netflix, mas o seu passado, marcado pela prisão do pai e por polémicas e guerras familiares, foi apagado da história. Uma decisão que trouxe novamente à tona o mal-estar com a família paterna. "Ela fez com que sentíssemos vergonha de nós mesmos ao achar-se melhor do que nós, só porque não vivemos com os mesmos luxos que ela", criticou dias antes da estreia o tio, Jesus Hernandez, em declarações à imprensa internacional. "Nunca lhe pedi nada. Só ligou uma ou duas vezes desde que se soube que estava a namorar com o Cristiano Ronaldo". O familiar considera que a modelo é "ingrata", uma vez que a acolheu em sua casa e a apoiou depois de o pai, Jorge Rodríguez, ter sido detido pela primeira vez.

