Bridget Fonda surge em público ao fim de 12 anos e está irreconhecível: Veja o antes e o depois

Ex-atriz participou no filme 'O Padrinho: Parte III'.

Sacanas Sem Lei', de Quentin Tarantino.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Page Six (@pagesix)

No dia em que celebrou o 58º aniversário, Bridget Fonda foi vista em público com uma aparência completamente diferente da última vez que tinha sido fotografada, em 2010, na estreia do filme 'Bridget Fonda deixou a representação em 2002 e a sua participação mais emblemática no cinema aconteceu no filme 'O Padrinho: Parte III', de 1990.A ex-atriz faz parte de uma famosa família de atores, sendo neta de Henry Fonda e sobrinha de Jane Fonda.