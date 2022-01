Cristiano Ronaldo diz que não vai deixar o filho de 11 anos ter telemóvel

Craque português diz que não quer que 'Cristianinho' se torne "obcecado por tecnologia".

Cristiano Ronaldo revelou que ainda não deu um telemóvel ao filho Cristiano Jr porque não quer que ele se torne "obcecado por tecnologia".

O craque português de 36 anos falou sobre o impacto da tecnologia no Al Wasl Plaza, no Dubai, após receber o prémio de Melhor Marcador de Todos os Tempos do Globe Soccer e admitiu que a geração mais jovem tem uma afinidade maior com os 'gadgets', avançou o The Sun.



"Definitivamente, isso ajuda muito. Ajudou-me a mim e às pessoas em todo o mundo, e acho que temos de tirar vantagem disso, mas não devemos ficar obcecados", disse CR7.



Em 2017, Ronaldo também recusou os pedidos do filho para ter um telemóvel e justificou que não lhe quer dar a ideia de que é fácil conseguir o que se quer.



"Quero transmitir ao meu filho a ideia de que não é fácil conseguir o que quer. A educação é a melhor coisa que eu lhe posso dar."



Cristiano Jr, apelidado de Cristianinho, faz 12 anos em Junho e é fruto de uma relação do pai com uma mulher anónima, que aconteceu antes do internacional português conhecer a atual companheira Georgina Rodriguez.