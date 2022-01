Justiça investiga venda de João Félix

Investigação faz parte do processo ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido.

O Ministério Público (MP) está a investigar a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, em julho de 2019, no processo ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido. As suspeitas do MP concentram-se em três frentes: nos seis milhões de euros a mais que o clube espanhol pagou ao Benfica, relativos a alegados custos de financiamento da operação.