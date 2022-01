Mortalidade por Covid-19 aumentou 39%

Portugal registou 52,2 óbitos por Covid-19 por um milhão de habitantes nos últimos 14 dias, face aos 37,6 das semanas anteriores. "Corresponde a um aumento de 39% relativamente ao último relatório (37,6), indicando uma tendência crescente do impacto da pandemia na mortalidade", alerta o relatório ‘linhas vermelhas’ da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Ricardo Jorge. Ao ultrapassar a barreira dos 50 óbitos por milhão, o País entrou numa zona de "impacto muito elevado da epidemia na mortalidade específica por Covid-19", sublinha o documento.





Nos últimos dias têm-se levantado dúvidas sobre se estão a ser contabilizados óbitos de pessoas infetadas com Covid que morreram de outras doenças. A Direção-Geral da Saúde já veio contudo garantir que os números são fidedignos. "Os óbitos apresentados no boletim diário correspondem aos que, após uma análise da informação presente no certificado de óbito, são considerados como óbito devido à Covid-19".

Também em relação aos internamentos se levantaram dúvidas, depois de os hospitais anunciarem que tinham muitos doentes nas alas Covid hospitalizados por outras doenças mas que tinham testado positivo. Neste caso, a situação é diferente, porque o Ministério da Saúde e a DGS revelaram que, na última semana, "entre 55 e 60% dos casos reportados diziam respeito a doentes cuja admissão ocorreu devido à Covid-19". Ou seja, cerca de 40% foram internados em alas Covid por outros motivos. Os números totais para as causas dos internamentos de janeiro só serão conhecidos em março.VACINADOS COM MENOR RISCO DE INTERNAMENTOPessoas com um esquema vacinal completo tiveram um risco de internamento duas a cinco vezes menor do que as pessoas não vacinadas, entre os infetados em novembro, referem as ‘linhas vermelhas’.EPIDEMIA EM TENDÊNCIA CRESCENTE NO PAÍSSegundo a DGS e o Insa, a atividade epidémica está em "intensidade muito elevada, com tendência crescente a nível nacional" e a "pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados".PORMENORES18,3% dos testes positivosA proporção de testes positivos foi de 18,3% na semana de 20 a 26 de janeiro (na semana anterior foi de 15,5%) e com tendência crescente. Foram realizados 2 102 547 testes em sete dias.Jovens sobem 83%A população dos 0 aos 9 anos tem a maior incidência cumulativa (12 428 por 100 mil) e foi aquela em que o número de infeções mais subiu (83%).Intensivos nos 58%Número de doentes Covid em Intensivos apresenta uma tendência estável, com 58% do valor crítico de 255 camas ocupadas - 60% na semana anterior.