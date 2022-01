29 mortos e 45 335 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

DGS já divulgou os dados da Covid-19 deste domingo.

Portugal registou 29 mortos e 45 335 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado este domingo pela DGS.





Há mais 105 doentes internados em enfermaria, num total de 2 397. Há ainda mais sete pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 160.





A região Norte foi onde se registaram mais casos, 19 254, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 12 928 infetados, o Centro com mais 7 158 casos, o Alentejo com mais 1 779 e o Algarve com mais 2 039. A Madeira e os Açores registaram mais 764 e

1 143

casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.









A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 11 mortos, o Norte mais seis, o Centro mais seis, o Alentejo mais quatro e o Algarve mais dois.

O número de casos ativos situa-se agora nos 597 879, mais 5 910 do que os registados no sábado. Este domingo há mais 39 396 recuperados da doença, num total de 1 994 151 .