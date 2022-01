Combustíveis voltam hoje a aumentar

Desde três de janeiro, a gasolina já subiu cinco cêntimos e o gasóleo sete cêntimos.

Os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento voltam esta segunda-feira a aumentar, seguindo a tendência das últimas semanas.

No caso do gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de um cêntimo por litro, para os 1,609 euros, segundo os cálculos do ‘Negócios’.