Homem proibido de contactar ex-mulher que ameaçou de morte em Barcelos

As ameaças agravaram-se nos quando o agressor teve conhecimento que a ex tinha iniciado uma nova relação.

A GNR de Braga anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 35 anos, na passada sexta-feira, em Barcelos, por perseguir e ameaçar de morte a ex-mulher, de 29 anos. O detido foi libertado pelo juiz que o ouviu no Tribunal de Barcelos, mas está proibido de se aproximar da casa da vítima. Será controlado por pulseira eletrónica.A investigação durava há já vários dias, após queixa da vítima na GNR de Barcelos, a dar conta que o ex-marido a perseguia e ameaçava de morte desde que se separaram. As ameaças agravaram-se nos últimos tempos quando o agressor teve conhecimento que a ex tinha iniciado uma nova relação. Na sexta-feira, com mandado emitido pelo Tribunal, a GNR avançou para buscas domiciliárias e no carro do agressor, que culminaram na detenção do homem de 35 anos. Foi libertado, mas proibido de contactar a ex-mulher.