Homem admite em tribunal ter matado menina lusodescendente em França

Nordahl Lelandais começou a ser investigado por outros homicídios, desaparecimentos e acusações de pornografia infantil e abuso sexual de menores.

Nordahl Lelandais reconheceu hoje perante o tribunal onde decorre o seu julgamento ter matado Maëlys de Araujo, lusodescendente de oito anos, durante uma festa de casamento no sudeste de França, em 2017.

"Quero pedir-vos desculpa, quero dizer que matei Maëlys, que não a queria matar e vou explicar todos os factos durante o decurso desta audiência", disse o assassino confesso à família da menina lusodescendente esta manhã no tribunal de Grenoble, onde decorre o julgamento.