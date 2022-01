49 mortos e 27916 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região Norte foi onde se registaram mais casos, 14 536, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 7 038 infetados, o Centro com mais 3362 casos, o Alentejo com mais 662 e o Algarve com mais 983. A Madeira e os Açores registaram mais 537 e 798 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.

O número de mortos disparou na região Norte com 24 num só dia, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 11 mortos, o Centro mais oito, o Alentejo mais uma, o Algarve mais quatro e a Madeira mais uma.O número de casos ativos situa-se agora nos 586150, menos 11 729 que os registados no domingo. Esta segunda-feira há mais 39 596 recuperados da doença, num total de 2 033 747.