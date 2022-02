Polícia brasileira afasta crime de Bolsonaro em caso de vacina indiana

Em causa suspeitas de corrupção na compra da vacina anti-Covid-19 Covaxin.

A Polícia Federal brasileira considera que o Presidente, Jair Bolsonaro, não cometeu crime de prevaricação ao não informar sobre suspeitas de corrupção na compra da vacina anti-covid-19 Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira.

As investigações sobre a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana, que foi anulada ainda no ano passado, começou quando o funcionário do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, e o seu irmão, o deputado federal Luis Miranda, prestaram depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da câmara alta do Congresso brasileiro que investigou ações e omissões do Governo na resposta à pandemia de covid-19.

Na ocasião, o funcionário e o irmão relataram que houve pressão de outros funcionários do Ministério da Saúde e de membros de uma empresa local (Precisa Medicamentos), que atuava como intermediária para pagamento antecipado de valores referentes à compra das doses da Covaxin, o que não estava previsto no contrato.